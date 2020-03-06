2020-03-06T04:02:14+03:00
Экономика

Торговые центры «Малина» и «Бум» выставили на продажу в Барнауле

Цена объектов - 480 и 380 рублей соответственно
САПОЖКОВА Александра
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Торговый центрТорговый центрФото: pixabay.com
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На сайте Avito.ru выставлены объявления о продаже барнаульских торговых центров «Малина» и «Бум», которые находятся на пересечении улиц Попова и Исакова.

Цена «Бума», площадь которого составляет более 7 тысяч квадратов, - 380 млн рублей. «Малину» продают за 480 млн рублей, ее площадь - более 7,6 тысяч квадратных метров.

В агентстве недвижимости изданию Политсибру сообщили, что «Малина» полностью заполнена арендаторами. Со всеми, в том числе якорными, заключены долгосрочные договоры.

«Что касается мотивации собственника, то он заинтересован в новых проектах, поэтому и продает», - сказали в агентстве.

Выяснить причины продажи «Бума», в котором, кстати, размещены популярные в городе магазины «Лента» и DNS, не удалось.

Летом 2019 года были выставлены объявления о продаже ТЦ «Норд-Вест» и «Пассаж». Их оценили в 400 млн и 300 млн. Но, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», у объектов остались прежние владельцы.

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По данным каталога организаций «ListOrg», оба ТЦ входят в «Концерн СВ», зарегистрированный в 2002 году. Учредитель концерна - Александр Ткаченко, а директор - Сергей Ткаченко. Их комментарии по поводу продажи объектов получить не удалось (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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