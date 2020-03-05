Виктор Томенко назвал основную движущую силу экономразвития
Алтайский губернатор Виктор Томенко принял участие в расширенном совещании регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, на котором подвели итоги работы за 2019 год и обозначили планы на 2020 год. В зале собрались представители органов власти, малого и среднего бизнеса, общественных объединений, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Томенко отметил, что формат встречи дает возможность обратной связи от предпринимателей региона.
- В обсуждении участвуют люди, от которых во многом зависит достижение тех целевых показателей, которые стоят перед краем, в том числе в рамках национального проекта, - подчеркнул губернатор.
По его словам, край оказывает всестороннюю поддержка малого и среднего бизнеса: льготное кредитование, грантовая поддержка, участие в подготовке кадров и многое другое.
- В сфере малого и среднего предпринимательства задействовано сегодня огромное количество наших жителей - сотни тысяч человек. Речь идет о том, что это основная движущая сила нашего экономического развития, - подытожил Виктор Томенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU