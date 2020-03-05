В Барнауле разыскивают мужчину с рыжей бородой

5 Март 2020 2020-03-05T15:34:25+03:00

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Волонтеры «Лизы Алерт» разыскивают в Барнауле мужчину. Одной из особых примет 32-летнего барнаульца является рыжая борода.

В социальных сетях говорится, что местонахождение Дмитрия Игоревича Боровинского 1987 года рождения неизвестно с 3 марта этого года.

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Был одет в серый пуховик с капюшоном, темно-синие спортивные штаны, обут в черные кроссовки. С собой имеет рюкзак.

Инфорг - Ксения Крыжик. Связаться с ней можно по номеру телефона 89236546241.

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ИСТОЧНИК KP.RU