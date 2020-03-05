2020-03-05T13:32:00+03:00
Общество

Девочка из Барнаула попала в шоу «Беременна в 16»

16-летняя Евгения забеременела от 26-летнего Максима
БОРЗОВ Денис
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Героиня передачи Евгения. Фото: скрин с YoutubeГероиня передачи Евгения. Фото: скрин с Youtube
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Несовершеннолетняя девочка из Барнаула попала в реалити-шоу «Беременна в 16» на телеканале Ю. Отцом ребенка оказался 26-летний женатый мужчина.

Сибирячка рассказала в программе, что родилась в Саяногорске, но после развода родителей семья часто переезжала. В школах, которые девушка меняла несколько раз, она училась хорошо, были планы получить высшее образование. Но в этот момент в ее жизни появился Максим - бизнесмен. Будущая пара оказалась в одной компании, и парень сразу заинтересовался Евгенией, а та поначалу не отвечала ему взаимностью.

Вероятно, на сложное начало отношений повлиял тот факт, что у Максима была жена и ребенок. К тому же, на подходе был второй. Потом стало известно и о третьем, которым была беременна уже 16-летняя Евгения.

Беременна в 16.Автор: канал Ю

Максим выбрал сибирячку, бросил первую жену с двумя детьми, и переехал с новой пассией в Барнаул, где живут его знакомые. В итоге у пары родилась дочь Валерия.

К слову, «Беременна в 16» - это программа, которая рассказывает о подростках, столкнувшихся с серьезными трудностями в юном возрасте. Им пришлось слишком рано повзрослеть и следить не только за собой, но и за своим ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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