В Алтайском крае построят школу за четверть миллиарда до конца года
В селе Заводском Троицкого района началось строительство новой школы. По проекту это разноэтажное здание площадью почти 5 тысяч кв.м. и вместимостью на 140 человек. Стоимость работ составит более 250 млн рублей, средства выделены из федерального и краевого бюджетов.
Как сообщили в минстрое Алтайского края, в школе будет большой вестибюль, пост охраны, учебный блок, физкультурно-спортивная зона, группа информационных помещений, зона столовой и пищеблока и многое другое.
Отапливать здание будет собственная модульная котельная, планируется стройка склада под уголь, гаража для стоянки школьного автобуса и овощехранилища.
«Сейчас строители завершили все земляные и подготовительные работы, а также разработку котлована, продолжаются бетонные работы. На объекте задействовано три фронтальных погрузчика, четыре самосвала, один экскаватор и кран» - рассказывает Наталья Лукьянчикова, заместитель директора Единого стройзаказчика Алтайского края.
Школу должны достроить до конца 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU