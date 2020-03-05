2020-03-05T13:10:17+03:00
Общество

В Алтайском крае построят школу за четверть миллиарда до конца года

Образовательное учреждение появится в Троицком районе
БОРЗОВ Денис
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Строительство школы. Фото: минстрой АКСтроительство школы. Фото: минстрой АКФото: предоставлено пресс-службой
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В селе Заводском Троицкого района началось строительство новой школы. По проекту это разноэтажное здание площадью почти 5 тысяч кв.м. и вместимостью на 140 человек. Стоимость работ составит более 250 млн рублей, средства выделены из федерального и краевого бюджетов.

Как сообщили в минстрое Алтайского края, в школе будет большой вестибюль, пост охраны, учебный блок, физкультурно-спортивная зона, группа информационных помещений, зона столовой и пищеблока и многое другое.

Отапливать здание будет собственная модульная котельная, планируется стройка склада под уголь, гаража для стоянки школьного автобуса и овощехранилища.

«Сейчас строители завершили все земляные и подготовительные работы, а также разработку котлована, продолжаются бетонные работы. На объекте задействовано три фронтальных погрузчика, четыре самосвала, один экскаватор и кран» - рассказывает Наталья Лукьянчикова, заместитель директора Единого стройзаказчика Алтайского края.

Школу должны достроить до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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