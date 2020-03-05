Бийск к весне вырастил около пяти тысяч тюльпанов
В бийских теплицах предприятия «Зеленстрой» к началу весны и празднику 8 марта выросло около пяти тысяч тюльпанов.
Как пишет Бийский рабочий, подготовка к сезону на предприятии начинается с сентября. Сотрудники закупают луковицы в Голландии, высаживают их в подготовленный грунт зимой, чтобы бутоны вовремя распустились.
- Луковицы и семена получаем в декабре, в январе начинаем сеять, а дальше ухаживаем за цветами по графику, - рассказала главный агроном предприятия «Зеленстрой» Марина Сыромятникова.
Также предприятие отвечает в городе за клумбы. Их общая площадь - более 800 квадратных метров. Самая большая находится перед зданием горадминистрации. В этот раз клумбу высадят в форме лавровой ветви и посвятят юбилею Победы.
На каждый квадрат городских клумб уходит по 38 цветков. В целом предприятие высаживает примерно 310 тысяч корней. Это самые разные цветы: георгины, астры, бархатцы сальвии, цинерарии, петуньи и другие.
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ИСТОЧНИК KP.RU