2020-03-05T10:53:32+03:00
Общество

Самые ценные алтайские леса перестанут рубить

Четыре заказника избавят от промышленной заготовки древесины
БОРЗОВ Денис
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Алтайская тайга в начале зимыАлтайская тайга в начале зимыФото: Олег УКЛАДОВ
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Самые ценные участки ленточных боров в крае теперь не будут вырубать. В этих местах запретили промышленную заготовку древесины. Изменения коснулись заказников «Алеусский», «Завьяловский», «Корниловский» и «Кулундинский».

Как сообщили на портале ОНФ, под защиту взяли уникальные участки экосистем, где обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. Например, черный аист, орел-могильник, орлан-белохвост, филин, несколько видов венериных башмачков, другие представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу России. Однако на этом «борьба» экологов не закончена.

«Еще три территории нуждаются в аналогичных мерах. Предложенные специалистами участки займут всего около 7,5% от площади ленточных боров, но именно здесь сконцентрированы самые уязвимые компоненты растительного и животного мира, представляющие собой объекты национального природного достояния. Мы призываем региональные власти довести начатую работу до конца. Мы также ждем обещанных действий от Минприроды России и Рослесхоза по сохранению уникальных ленточных боров», – сказал модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае Алексей Грибков.

По словам эколога, несмотря на все сложности согласования новых правил с лесозаготовительными компаниями, правительство Алтайского края и минприроды региона выполняют свои обязательства, чего не скажешь о Рослесхозе и Минприроды России. Эти ведомства уже больше года не могут утвердить новые нормативы.

«Приказом федерального министерства ленточные боры переименованы в отдельный лесорастительный район, на этом все ограничилось», – отметил Грибков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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