8 марта в Барнауле пройдет автомобильный заезд для девушек

5 Март 2020 2020-03-05T09:40:50+03:00

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8 марта пройдет ежегодный праздничный заезд «Женский Спринт» внедорожного клуба «Алтай 4х4». К участию допускаются девушки на любых полноприводных автомобилях, то есть на машинах, где ведущие все 4 колеса.

Заезд проводится с 2004 года, как сообщает его организатор, Александр Коратаев. В прошлом году, например, спринт состоял из пары кругов, которые проезжали на время. Сейчас правила хотят изменить.

- Будет несколько спецучастков, которые нужно проехать на время, - объясняет Александр. - Сделать элементы «восьмерка», «змейка», проехаться задним ходом, с завязанными глазами со штурманом, указывающим путь. Возможно, проверим девушек на знание ПДД, выдадим билеты. А за неправильный ответ будем начислять штрафное время.

У кого по итогам всех этапов будет меньшее время, тот и победил.

Место встречи: слева от «Леруа Мерлен» за новым мостом.

Время встречи: Регистрация в 11:00, сам заезд в 12:00.

Участие бесплатное.

Вопросы по тел. 8-983-170-2023.

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ИСТОЧНИК KP.RU