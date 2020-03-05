Рубцовский бизнесмен украл у конкурента асфальтовый завод

5 Март 2020 2020-03-05T08:31:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае одного из рубцовских бизнесменов будут судить за тайное хищение асфальтового завода.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, по данным следствия, предприниматель тайно открыл ворота, которые ведут на охраняемую территорию другого бизнесмена. Обвиняемый впустил на чужую собственность грузовики и автокран.

Как выяснилось в дальнейшем, спецтехникой управляли его работники, которым он не стал говорить, что они попали в криминальную схему.

Далее мужчина поручил подчиненным разобрать асфальтовый завод, по частям погрузить его в автомобили и перевезти на склад в Рубцовске, что те и успешно выполнили.

Причиненный пострадавшему бизнесмену ущерб оценили примерно в 3,8 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Теперь рубцовскому горе-бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU