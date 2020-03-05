В Барнауле откроется пункт бесплатной стерилизации животных

5 Март 2020 2020-03-05T08:13:03+03:00

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Пункт начнет работать в Барнауле, он нужен для гуманного уменьшения количества бездомных животных. Сначала животных будут стерилизовать бесплатно, а в будущем услуга станет льготной.

Запись на прием уже началась, для посещения пункта хозяевам нужно заполнить специальную форму на сайте.

Такие меры стали возможны благодаря президентскому гранту, который барнаульский приют «Ласка» выиграл в ноябре 2019 года. Всего на стерилизацию выделено около 3 млн рублей.

По плану организация «Только желанные щенки» будет работать на пр. Космонавтов 52 Д. Ветеринарный пункт уже фактически готов к приему хвостатых и полосатых.

Как пояснили в приюте «Ласка», стерилизация для животных даже полезна. Коты и кошки, перенесшие операцию, живут дольше в 1,5-2 раза. У них лучше работают гормоны, снижается стресс, из-за чего питомцы меньше болеют.

ИСТОЧНИК KP.RU