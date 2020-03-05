Алтайские тхэквондисты ищут спонсоров для поездки на чемпионат

5 Март 2020 2020-03-05T06:55:52+03:00

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Алтайские спортсмены, 13-летний Михаил Русских и 15-летний Никита Демин, нуждаются в финансовой поддержке, чтобы иметь возможность в этом году поехать на Чемпионат Европы по тхэквондо. Они вошли в сборную России, выиграв Первенство страны. Теперь федерация ищет спонсоров для поездки. Соревнования пройдут в апреле 2020 года в Праге.

Как пишет «МК на Алтае», по предварительным подсчетам на поездку нужно около 200 тысяч рублей. В эти расходы войдут проживание, транспорт, организационные сборы.

В прошлом сезоне спортсмены федерации показали отличные результаты – шестеро воспитанников участвовали в европейском и мировом чемпионате, и трое из них заняли призовые места. К сожалению, лимит федерации понес большие убытки в прошлом году, поэтому в этом они хотят заручиться поддержкой.

Президент Алтайской федерации тхэквондо ИТФ Дмитрий Савельев, тел: 8-913-218-26-18.

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ИСТОЧНИК KP.RU