«Спаси дерево»: на Алтае пройдет эко-марафон
В Алтайском крае состоится Всероссийская эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Акция пройдет в формате соревнований между районами и городами региона.
Как сообщили в региональном минприроды, сдать макулатуру в рамках акции можно будет с 16 марта по 6 апреля. Все организации и жители края, которые собрали более 300 кг макулатуры (шесть стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг), могут оставить заявку на официальном сайте.
Победителям акции обещают премии, благодарность и ценные призы. А чуть позднее составят рейтинг края.
«Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов», - рассказали в министерстве.
Организаторы рассказали, что можно сдать:
- глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт бумага, бумажная упаковка, книги не представляющие литературной ценности и т.п.
- гофра картон в связи с его малой удельной плотностью принимается или кипованный прессом или хорошо развернутый и компактно свернутый в объеме не более одного м3.
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ИСТОЧНИК KP.RU