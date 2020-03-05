«Спаси дерево»: на Алтае пройдет эко-марафон

5 Март 2020 2020-03-05T05:24:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае состоится Всероссийская эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Акция пройдет в формате соревнований между районами и городами региона.

Как сообщили в региональном минприроды, сдать макулатуру в рамках акции можно будет с 16 марта по 6 апреля. Все организации и жители края, которые собрали более 300 кг макулатуры (шесть стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг), могут оставить заявку на официальном сайте.

Победителям акции обещают премии, благодарность и ценные призы. А чуть позднее составят рейтинг края.

«Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов», - рассказали в министерстве.

Организаторы рассказали, что можно сдать:

- глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт бумага, бумажная упаковка, книги не представляющие литературной ценности и т.п.

- гофра картон в связи с его малой удельной плотностью принимается или кипованный прессом или хорошо развернутый и компактно свернутый в объеме не более одного м3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Барнаулом скоро начнется экспериментальный раздельный сбор мусора

Специальные контейнеры установит новосибирский завод «Экран» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU