Хоккеисты «Динамо-Алтай» одержали победу над саратовским «Кристаллом»

5 Март 2020 2020-03-05T04:31:03+03:00

До полуфинала Первенства ВХЛ остался один шаг

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Хоккеисты «Динамо-Алтай» выиграли в матче с саратовской командой «Кристалл. Как пишет «Алтайский спорт», третий четвертьфинальный матч завершился со счетом 8:2.

Игра прошла 4 марта на льду противника алтайских спортсменов. В первом периоде наши показали хорошее владение шайбой и успели «распечатать» табло: Разумов бросил найбу в ближний угол – 1:0. Далее команды шли наравне, поочерёдно обмениваясь позиционными атаками.

Шайба за шайбой, и саратовцы начали нервничать по поводу большого отрыва, а вот динамовцы выглядели уверенно. Уже на счете 5:0 вопрос о победе считался закрытым.

В последнем периоде при опустевших трибунах «Динамо» довело до 8:2.

От полуфинала Первенства Высшей хоккейной лиги нашу команду отделяет одна победа. Сегодня, 5 марта, в Саратове, возможно, пройдет заключительная игра серии. НА данный момент, в запасе нашей команды три очка.

ИСТОЧНИК KP.RU