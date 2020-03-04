Более 500 сельчан пожаловались алтайскому депутату на вопиющую ситуацию

4 Март 2020 2020-03-04T17:35:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Алтайского сельского совета депутатов Табунского района Виктор Дорбан обратился к лидеру алтайских справедливороссов Александру Терентьеву с просьбой помочь решить тяжелую ситуацию в местном здравоохранении. По его словам, кадров в районной больнице не хватает, число койко-мест сокращается, а новая схема вызова «скорой помощи» сильно увеличила время ожидания специалистов. Под обращением подписались более 500 жителей района.

«Нам, жителям, непонятно, по каким причинам сокращают количество койко-мест. Больные ждут по две, а то и три недели места в стационаре для прохождения лечения», – жалуются люди.

У жителей вызывает вопросы закрытие роддома, в котором, по их мнению, были хорошие специалисты, приличное здание и оборудование. «Теперь ходят слухи о закрытии нашей районной больницы. Кто спросил жителей района?», — возмущается Виктор Дорбан.

«Добивает» жителей района ситуация со «скорой помощью». «После введения нового алгоритма ожидание увеличилось до двух с половиной часов! Это просто беспредел по отношению к больным, да и к медикам!», – говорит сельский депутат.

Дорбан заявляет, что уже было несколько фактов несвоевременного прибытия медиков, когда жизнь больного находилась в опасности, и счет шел на минуты.

Александр Терентьев направил официальный запрос «социальному» зампреду правительства Алтайского края Ирине Долговой. Он попросил разъяснить ситуацию в здравоохранении района и принять меры по решению проблем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Матвиенко назвала «безобразием» ситуацию с транспортом в Алтайском крае

Люди не могут добраться до больниц (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU