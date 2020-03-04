2020-03-04T16:25:50+03:00
Общество

В алтайском городе продают трехэтажный замок

Внутри — царское убранство
Анастасия Корягина
Поделиться:
Дом-замок. Фото: altayrealt.ruДом-замок. Фото: altayrealt.ru
Изменить размер текста:

В Камне-на-Оби продают треххэтажный кирпичный дом, оформленный в стиле средневекового замка. Объект используется в качестве гостиницы. За него просят 8 млн рублей, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Внутри замок имеет «царский» интерьер — на потолках изображены фрески, три этажа соединяет кованная лестница, некоторые спальни стилизованы под господские опочивальни.

По словам продавца, дом расположен в удобном месте. Как гостиница он существует 1,5 года и якобы имеет постоянных гостей. Может использоваться и как частный дом. «Налог небольшой, так как объект оформлен под ИЖС», — сообщает продавец.

Дом-замок. Фото: altayrealt.ru

Дом-замок. Фото: altayrealt.ru

Общая площадь дома составляет 250 кв. метров. Внутри есть банкетный зал, спальни, холл с фитобочкой. Земельный участок занимает 35 соток. У дома есть большая бетонированная парковка для грузовиков и легкового транспорта. Также рядом с замком есть двухэтажные постройки для сауны, бассейна и бани, и отдельное здание котельной с комнатой отдыха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алтайские строители продают жилье ниже себестоимости

Виновата низкая платежеспособность жителей региона (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 500 сельчан пожаловались алтайскому депутату на вопиющую ситуацию
В алтайском городе продают трехэтажный замок
В Алтайском крае и Барнауле в три раза выросло число разводов
Этап Кубка ветеранов биатлона прошел в Барнауле
Муж повара «заминировал» кафе в Рубцовске
Водитель легковушки, въехавший в остановку с людьми, пойдет под суд
В Барнауле откроются выставки-продажи цветов к 8 марта
Ремонт дорог начался в Барнауле
Февраль побил температурные и снежные рекорды в Алтайском крае
Чемпионат силы, мощи и красоты пройдет в Барнауле
Матвиенко назвала «безобразием» ситуацию с транспортом в Алтайском крае
«Ростелеком» объявляет о старте IV Всероссийского семейного ИТ-марафона
В Алтайском крае мужчина убил женщину и сам пришел с повинной
Какие команды прошли в новый сезон КВН-Алтай
Алтайские строители продают жилье ниже себестоимости
ОНФ обратил внимание на расточительную закупку машины для алтайских врачей
В Барнауле нашли нового подрядчика для завершения долгостроя на Павловском тракте
Барнаульцу грозит срок в колонии за кражу четырех флаконов духов в «Л’Этуаль»
В Алтайском крае 29 человек наблюдаются из-за коронавируса
Трехлетний мальчик погиб от удара током
Выставка мужских секретов проходит в Барнауле