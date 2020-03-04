В алтайском городе продают трехэтажный замок

4 Март 2020 2020-03-04T16:25:50+03:00

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В Камне-на-Оби продают треххэтажный кирпичный дом, оформленный в стиле средневекового замка. Объект используется в качестве гостиницы. За него просят 8 млн рублей, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Внутри замок имеет «царский» интерьер — на потолках изображены фрески, три этажа соединяет кованная лестница, некоторые спальни стилизованы под господские опочивальни.

По словам продавца, дом расположен в удобном месте. Как гостиница он существует 1,5 года и якобы имеет постоянных гостей. Может использоваться и как частный дом. «Налог небольшой, так как объект оформлен под ИЖС», — сообщает продавец.

Дом-замок. Фото: altayrealt.ru

Общая площадь дома составляет 250 кв. метров. Внутри есть банкетный зал, спальни, холл с фитобочкой. Земельный участок занимает 35 соток. У дома есть большая бетонированная парковка для грузовиков и легкового транспорта. Также рядом с замком есть двухэтажные постройки для сауны, бассейна и бани, и отдельное здание котельной с комнатой отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU