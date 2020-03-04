2020-03-04T15:13:36+03:00
Общество

В Алтайском крае и Барнауле в три раза выросло число разводов

В январе в краевой столице распалось более 270 пар, а в крае — 775
Анастасия Корягина
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Комната примирения в ЗАГСе.Комната примирения в ЗАГСе.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В январе 2020 года в Барнауле выросло не только количество браков, но и разводов. 166 пар зарегистрировали свои отношения, тогда как в прошлом году в январе отпраздновали всего 117 свадеб. Развестись в первом месяце високосного года пожелали 273 человека, а в январе 2019-го распалось всего 87 семей — более, чем в три раза меньше.

Число родившихся в январе 2020 снизилось на 50 человек, а число умерших на 81 человека. Естественная убыль жителей города составила 168 человек. Показатель рождаемости населения краевого центра остается выше среднекраевого уровня, а показатель смертности ниже.

В январе 2020 года в Алтайском крае снизились как рождаемость, так и смертность. Регион потерял 1155 человек.

Количество разводов в крае (775) значительно превысило количество браков (550). Следует отметить, что количество браков по сравнению с январем 2019 года увеличилось на 81 союз. В то же время, количество разводов выросло колоссально — с 225 до 775, то есть, в три раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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