В Алтайском крае и Барнауле в три раза выросло число разводов
В январе 2020 года в Барнауле выросло не только количество браков, но и разводов. 166 пар зарегистрировали свои отношения, тогда как в прошлом году в январе отпраздновали всего 117 свадеб. Развестись в первом месяце високосного года пожелали 273 человека, а в январе 2019-го распалось всего 87 семей — более, чем в три раза меньше.
Число родившихся в январе 2020 снизилось на 50 человек, а число умерших на 81 человека. Естественная убыль жителей города составила 168 человек. Показатель рождаемости населения краевого центра остается выше среднекраевого уровня, а показатель смертности ниже.
В январе 2020 года в Алтайском крае снизились как рождаемость, так и смертность. Регион потерял 1155 человек.
Количество разводов в крае (775) значительно превысило количество браков (550). Следует отметить, что количество браков по сравнению с январем 2019 года увеличилось на 81 союз. В то же время, количество разводов выросло колоссально — с 225 до 775, то есть, в три раза.
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ИСТОЧНИК KP.RU