Водитель легковушки, въехавший в остановку с людьми, пойдет под суд

4 Март 2020 2020-03-04T13:15:45+03:00

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Водитель «Ниссана», въехавший 3 декабря 2019 года в остановку с людьми в Барнауле, пойдет под суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении данного водителя. Следствие установило, что в тот день он ехал по проспекту Ленина от Димитрова в сторону улицы Партизанской. В районе пересечения с улицей Чкалова он пренебрег правилами дорожного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Ленд Крузер», который на тот момент пересекал проспект на свой зеленый свет.

- От удара водитель автомобиля «Ниссан» допустил наезд на женщину, находящуюся на тротуаре. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинен тяжкий вред здоровью, - говорится в заявлении прокуратуры края.

Пострадавшая – та самая пассажирка, которая стояла на остановке и ждала свой автобус.

Меру наказания для водителя определит суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU