2020-03-04T12:23:40+03:00
Общество

Ремонт дорог начался в Барнауле

Дорожники используют технологию, допустимую к применению даже в минусовые температуры
Анна СЕМИНА
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Дорожный ремонт начали в Барнауле 3 мартаДорожный ремонт начали в Барнауле 3 мартаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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На текущей неделе сотрудники «Автодорстроя» приступили к ремонту дорог с помощью технологии холодного асфальта.

Первые дорожные работы в новом строительном сезоне провели в ночь на 3 марта.

- Дорожная служба восстанавливала покрытие на участке проезжей части нечетной стороны путепровода по проспекту Ленина в районе Нового рынка, - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

Плюсы холодного асфальта заключаются в том, что технология позволяет проводить работы даже при температуре окружающей среды до минус десяти градусов. Перед тем, как начать ремонт, основание очищается, нагревается газовой горелкой, после чего удаляются остатки воды. Следом битумом покрывают поверхности, которые будут примыкать к обновленному слою. Только после этого засыпается асфальт и утрамбовывается.

Как говорят специалисты, покрытие из холодного асфальта отличается высокой прочностью, долговечностью и может эксплуатироваться сразу после завершения ремонтных работ.

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Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К ним приступили еще в прошлом году (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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