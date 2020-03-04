Февраль побил температурные и снежные рекорды в Алтайском крае

4 Март 2020 2020-03-04T10:48:50+03:00

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Февраль в Алтайском крае получился теплым и снежным вопреки прогнозам. В среднем температура воздуха составила –5…–10 градусов, что в большинстве районов на 6-7 градусов выше нормы. Осадки на большей части территории превысили норму в 1,5 раза, а местами по северо-западу края в 2-2,5 раза, сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на синоптиков.

Самые интенсивные осадки в феврале наблюдались 9 и 10 числа. На 13 метеостанциях края были побиты рекорды. В частности, в Барнауле за сутки 10 февраля выпало 16 мм осадков, что оказалось выше рекорда 1922 года — тогда выпало 10,7 мм.

16 мм — это почти месячная норма февраля. К концу месяца высота снежного покрова в крае колебалась от 30 до 116 см, что в большинстве районов вдвое выше нормы. Самая большая толщина снега была в Змеиногорске — 124 см.

Еще по итогам января число осадков в Барнауле превысило норму на 134%, а в том же Змеиногорске и того больше — на 236%! Всего же за зиму в крае выпало от 60 мм снега в Чарышском до 326 мм в Змеиногорске.

Февраль бил и температурные рекорды. Так, 9 февраля в Барнауле было +4,8 градусов — почти на 2 градуса теплее аномалии 1970 года. А зима-2020 в целом оказалась на 3-6 градусов жарче нормы.

Синоптики обещают, что март тоже будет теплее обычного. А это значит, что нужно готовиться к обильному паводку, который может пойти по сценарию 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU