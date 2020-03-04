Чемпионат силы, мощи и красоты пройдет в Барнауле
Чемпионат по бодибилдингу Алтайского края пройдёт в Барнауле 22 марта.
Более 70 участников встретятся лицом к лицу на одной сцене. Будет представлено 11 категорий спортсменов: классический бодибилдинг, классик физик, фитнес-бикини, фит-модель и другие. Главным судьёй станет президент Федерации бодибилдинга края Денис Капустин.
Напомним, что в 2019 году главный приз получил Денис Зенин - он стал абсолютным чемпионом края в категории бодибилдинг мужчины.
Чемпионат по бодибилдингу Алтайского края пройдёт в Барнауле 22 марта.
Кстати, на мероприятии зрители смогут выиграть годовой абонемент в сеть тренажерных залов и другие подарки от партнеров.
Билеты на чемпионат можно приобрести в сети HARDCORE и на сайте barnaul.kassy.ru. Соревнования пройдут в Молодёжном театре Алтая (ул. Калинина, 2). Начало в 16 часов.
Вся подробная информация о чемпионате на сайте: championship22.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU