2020-03-04T09:47:56+03:00
Спорт

Чемпионат силы, мощи и красоты пройдет в Барнауле

Более 70 бодибилдеров встретятся на одной сцене
САПОЖКОВА Александра
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Фото Анны СкоробогатовойФото Анны Скоробогатовой
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Чемпионат по бодибилдингу Алтайского края пройдёт в Барнауле 22 марта.

Более 70 участников встретятся лицом к лицу на одной сцене. Будет представлено 11 категорий спортсменов: классический бодибилдинг, классик физик, фитнес-бикини, фит-модель и другие. Главным судьёй станет президент Федерации бодибилдинга края Денис Капустин.

Напомним, что в 2019 году главный приз получил Денис Зенин - он стал абсолютным чемпионом края в категории бодибилдинг мужчины.

Чемпионат по бодибилдингу Алтайского края пройдёт в Барнауле 22 марта.

Чемпионат по бодибилдингу Алтайского края пройдёт в Барнауле 22 марта.

Кстати, на мероприятии зрители смогут выиграть годовой абонемент в сеть тренажерных залов и другие подарки от партнеров.

Билеты на чемпионат можно приобрести в сети HARDCORE и на сайте barnaul.kassy.ru. Соревнования пройдут в Молодёжном театре Алтая (ул. Калинина, 2). Начало в 16 часов.

Вся подробная информация о чемпионате на сайте: championship22.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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