2020-03-04T11:31:23+03:00
Здоровье

Матвиенко назвала «безобразием» ситуацию с транспортом в Алтайском крае

Люди не могут добраться до больниц
Анастасия Корягина
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Валентина Матвиенко.Валентина Матвиенко.Фото: kremlin.ru
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала безобразием ситуацию с транспортной доступностью в селах Алтайского края. О проблемах ей рассказал главный врач ЦРБ Немецкого национального района Михаил Беккер в ходе ежегодной встречи с сельской интеллигенцией, сообщает «Парламенская газета».

Медик сообщил, что до его больницы не из всех сел есть автобусные маршруты. Людям приходится ехать на попутках или такси. «Это безобразие», — отреагировала на это Валентина Матвиенко поручила сенаторам разобраться с данными вопросами в своих регионах.

ЦРБ Немецкого национального района. Фото: nnrcrb.zdravalt.ru

ЦРБ Немецкого национального района. Фото: nnrcrb.zdravalt.ru

На аналогичную проблему жаловались жители Каменского района губернатору Виктору Томенко во время его визита в 2019 году. Губернатор поручил разработать варианты выхода из ситуации и организации межмуниципальных маршрутов. Однако до сих пор комплексного решения власти не предложили, сообщает «Толк».

Также в ходе встречи Матвиенко раскритиковала программу по устранению цифрового неравенства, по которой в малые села проводят интернет. В теории это должно повысить привлекательность жизни в селе, но на деле, по мнению спикера, не является первой необходимостью. «Руки отбить тем чиновникам, которые не видят или не хотят видеть, что сначала надо привести это все в порядок, а уж потом Интернет проводить», — возмутилась чиновница.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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