2020-03-04T08:51:32+03:00
Происшествия

В Алтайском крае мужчина убил женщину и сам пришел с повинной

Мужчина не согласился с предъявленным обвинением
Анастасия Корягина
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Нож.Нож.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Новоалтайске завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 58-летний мужчины. Его обвиняют в убийстве знакомой.

По данным СУ СКР по алтайскому краю, днем в декабре 2019 года горожанин выпивал в доме своей знакомой. Под воздействием спиртного между ним и хозяйкой дома произошел конфликт. они стали оскорблять друг друга, и в какой-то момент мужчина не вынес обиды и в гневе схватился за нож. Он ранил 57-летнюю женщину в живот и грудь. Эти травмы оказались смертельными, потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Интересно, что мужчина сам пошел в полицию и рассказал об обстоятельствах преступления. В ходе следствия он признал вину и отказался в дальнейшем давать какие-либо пояснения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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