Алтайские строители продают жилье ниже себестоимости

4 Март 2020 2020-03-04T09:09:27+03:00

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Алтайские застройщики вынуждены продавать квартиры в многоэтажках ниже себестоимости. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Полная стоимость строительства квадрата жилья в крае составляет в среднем 45 292 рубля. При этом рыночные показатели предложений — 44 901 рубль. Такие данные приводит Всероссийский союз сметчиков.

Эксперты говорят, что из-за низкой платежеспособности жителей края строителям приходится сдерживать цены на таком уровне. При этом себестоимость постоянно растет за счет удорожания материалов, монтажных работ, земель и других нюансов.

Эта статистика относится исключительно к жилым домам массового спроса — крупнопанельным, монолитным и объемно-блочным с типовыми проектами модернизированных серий высотой 9-16 этажей с базовой отделкой.

В среднем по России полная стоимость строительства жилья — 50 294 рублей за квадрат, средняя стоимость на первичном рынке — 54 254 рублей, а на вторичном рынке — 60 726 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU