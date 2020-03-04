2020-03-04T05:48:39+03:00
Общество

ОНФ обратил внимание на расточительную закупку машины для алтайских врачей

Авто закупают не по закону о госзакупках, а по закону о закупках отдельными видами юридических лиц
Анастасия Корягина
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Диагностический центр Алтайского края.Диагностический центр Алтайского края.Фото: change.org
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Бюро расследований ОНФ обратило внимание на закупку автомобиля для диагностического центра Алтайского края. Общественники считают расточительным приобретение Toyota Camry за 1,8 млн рублей. Они предложили региональному министерству здравоохранения дать объективную оценку необходимости такой покупки.

Эксперты Бюро расследований ОНФ отметили, что формально медучреждение не нарушает законодательство, поскольку закупки по 223-ФЗ не нормированы. Но вместе с тем общественники считают, что закупка дорогостоящего автомобиля никак не способствует снижению кредиторской задолженности медучреждения, а также повышению качества и доступности консультативно-диагностической помощи. Это авто будет использовано, скорее всего, для перевозки руководства, а не для оказания медицинских услуг.

Бюро расследований ОНФ предложило министерству здравоохранения Алтайского края дать объективную оценку целесообразности данной закупки, а также ввести дополнительные ограничения предельной стоимости товаров, работ и услуг, закупаемых бюджетными учреждениями здравоохранения, аналогично требованиям 44-ФЗ о госзакупках.

Справка

Предельная стоимость автомобиля для руководителя бюджетного учреждения здравоохранения в Алтайском крае не должна превышать 1,15 млн рублей, если закупка идет по 44-ФЗ. Бюджетные учреждения могут приобретать автомобили стоимостью до 2,5 млн руб., но при условии, что они будут использоваться для перевозки сотрудников, выездных бригад или детей на мероприятия.

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Причиной стало то, что с 2019 года при определении начальной цены контракта нужно было использовать референтную цену или среднюю стоимость препарата, сложившуюся в результате торгов. Цены оказались низкими, что не выгодно для поставщиков (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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ОНФ обратил внимание на расточительную закупку машины для алтайских врачей
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