2020-03-03T14:01:39+03:00
Здоровье

В Алтайском крае 29 человек наблюдаются из-за коронавируса

Они проведут 14 дней в карантинном режиме
БОРЗОВ Денис
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Совещание Виктора Томенко. Фото: правительство АКСовещание Виктора Томенко. Фото: правительство АКФото: предоставлено пресс-службой
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Виктор Томенко провел совещание против распространения коронавируса на Алтае. Губернатор отметил, что в крае против заболевания работают системно.

В крае ведется наблюдение за людьми, которые приехали из неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией государств. За этот год под наблюдением находилось 177 человек.

Людей, которые приехали из «неблагоприятных» стран, ищут вместе с МВД, миграционной службой, а также Пограничным управлением. Все граждане обследуются при пересечении границы, и за ними организуется ежедневное медицинское наблюдение в течение 14 дней. Все находящиеся под медицинским наблюдением на десятый день с даты пересечения границы РФ проходят повторное лабораторное обследование.

- В крае провели обучающие семинары с медработниками по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лабораторной диагностики, лечению заболевших новой коронавирусной инфекцией; организации и проведению первичных противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. Осуществляется постоянный круглосуточный мониторинг всех случаев заболеваний тяжелыми пневмониями в регионе, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас в крае наблюдают за 29 людьми, один из них - китаец. Из них семеро прибыли из КНДР и 1 человек — из Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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