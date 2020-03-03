2020-03-03T13:51:47+03:00
Происшествия

Трехлетний мальчик погиб от удара током

Оголённые провода оставили электрики
Анна СЕМИНА
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Мальчик схватился за оголенные проводаМальчик схватился за оголенные проводаФото: Анна СЕМИНА
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Трехлетний мальчик скончался от удара током в квартире собственной прабабушки. Трагедия произошла в Барнауле в марте 2019 года.

Немногим ранее, в январе, обвиняемые, занимающиеся ремонтом электрических и холодильных бытовых приборов, пришли на вызов к жительнице краевой столицы. При этом, как уже выяснилось позже, специальных познаний в области ремонта домашней техники у них не было.

- Вступив в предварительный сговор, они осуществили диагностику и ремонт холодильника. При проведении ремонтных работ, мужчинами была нарушена изоляция проводов, - сообщают детали следствия в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Когда трехлетний правнук был в гостях у своей бабушки, он каким-то образом задел провода и получил сильнейший удар током, от которого впоследствии скончался прямо на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Своей вины горе-электрики не признали, однако следователи собрали достаточно доказательств, свидетельствующих об обратном.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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