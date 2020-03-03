Выставка мужских секретов проходит в Барнауле

3 Март 2020 2020-03-03T13:05:27+03:00

Там можно сфотографироваться для своей дамы в образе денди

Изменить размер текста: A A

На выставке «Мужские секреты прошлых веков» представлено множество любопытных вещиц 19-20 веков, которые в наше время назвали бы «понтами». Увидеть их можно в музее «Мир времени».

Например, это бутоньерка, или цветок в петлице. Маленький букетик помещали в миниатюрную колбу, внутри которой лежала мокрая тряпочка, чтобы он не засох. В начале 19 века такие аксессуары носили денди. Но это были не просто украшения, а еще и определенные знаки. Если в петлице была красная роза, это означало: «Моя любовь к тебе съедает меня», ландыш: «Я люблю тебя давно».

Еще один экспонат - подтяжки для носков. В 19 веке для мужчин были недопустимы голые лодыжки и спущенные носки, поэтому придумали специальные подтяжки. На рекламных объявлениях того времени можно встретить их названия - Boston, Gordon, Brighton, Paris.

Еще есть чашка со специальным для усов - такие были популярны в Викторианскую эпоху. Джентльмены так любили свои усы, что часами расчёсывали их, чтобы придать им пышность. Чашка с выступом позволяла пить чай или кофе и при этом защищать усы от намокания, пишет АиФ-Алтай.

Также на выставке можно увидеть утюги для шляп, манишки, галстуки и другое и сфотографироваться для своей дамы в образе денди.

Экспозиция открыта в музее «Мир времени» (ул. Матросова, 12), тел. (3852) 77-77-64.

ИСТОЧНИК KP.RU