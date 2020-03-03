2020-03-03T12:31:21+03:00
Происшествия

Алтайские следователи выяснят подробности пожара в Новоалтайске

Правоохранители устанавливают личность третьего погибшего
БОРЗОВ Денис
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Пожар в Новоалтайске. Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краюПожар в Новоалтайске. Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краюФото: предоставлено пресс-службой
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Алтайские следователи выясняют все обстоятельства пожара в Новоалтайске, который случился в ночь на 3 марта.

Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Алтайскому краю, в Новоалтайске случилось возгорание частного дома.

- После тушения пожара с обширными термическими повреждениями обнаружены тела троих человек: 75-летнего хозяина дома и его 73-летней супруги, личность третьего человека, в настоящее время устанавливается. По данному факту следователи СК по Алтайскому краю проводят доследственную проверку, - пояснили правоохранители.

Также следователи провели осмотр места происшествия. Спасатели сообщили, что предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Назначена пожаро -техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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