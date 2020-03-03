Алтайские следователи выяснят подробности пожара в Новоалтайске

3 Март 2020 2020-03-03T12:31:21+03:00

Пожар в Новоалтайске. Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

Алтайские следователи выясняют все обстоятельства пожара в Новоалтайске, который случился в ночь на 3 марта.

Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Алтайскому краю, в Новоалтайске случилось возгорание частного дома.

- После тушения пожара с обширными термическими повреждениями обнаружены тела троих человек: 75-летнего хозяина дома и его 73-летней супруги, личность третьего человека, в настоящее время устанавливается. По данному факту следователи СК по Алтайскому краю проводят доследственную проверку, - пояснили правоохранители.

Также следователи провели осмотр места происшествия. Спасатели сообщили, что предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Назначена пожаро -техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новоалтайске в пожаре погибли три человека

В ночь на 3 марта сообщили о возгорании на ул. Тимирязева. Когда пожарные прибыли, крыша дома уже горела открытым огнем (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU