Алтайские следователи выяснят подробности пожара в Новоалтайске
Алтайские следователи выясняют все обстоятельства пожара в Новоалтайске, который случился в ночь на 3 марта.
Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Алтайскому краю, в Новоалтайске случилось возгорание частного дома.
- После тушения пожара с обширными термическими повреждениями обнаружены тела троих человек: 75-летнего хозяина дома и его 73-летней супруги, личность третьего человека, в настоящее время устанавливается. По данному факту следователи СК по Алтайскому краю проводят доследственную проверку, - пояснили правоохранители.
Также следователи провели осмотр места происшествия. Спасатели сообщили, что предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Назначена пожаро -техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU