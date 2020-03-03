2020-03-03T12:26:53+03:00
Дом. Семья

Лев из барнаульского зоопарка водит «хороводы» вокруг елки

Забавное видео опубликовали сотрудники «Лесной сказки»
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Лев Алтай и его новая игрушкаЛев Алтай и его новая игрушка
Изменить размер текста:

Любимец барнаульского публики, лев Алтай из местного зоопарка нашел себе новую забаву – теперь он часами водит «хороводы» вокруг елочки.

Сотрудники «Лесной сказки» зачастую балуют своих подопечных: заставляют их «охотиться» на еду, чтобы не терять навыков, подкидывают им игрушки. Так этой зимой неоднократно в клетках крупных кошачьих можно было заметить снеговиков. Благо материала для их создания было предостаточно. Также львам и тиграм спонсоры дарили огромные мячи, с которыми те могли играться.

Лев Алтай и елочка.Автор: zoo22.ru

Сейчас же в клетке львиного прайда появилась елочка. Если Ая, как настоящая женщина, не обращает на нее внимания и как бы всем видом говорит, что уже весна и пока бы утрать колючую красавицу из «дома», то вот ее супруг Алтай напротив буквально влюбился в нее и целыми днями ходит по кругу, чешется гривой. Забавное видео «романтических отношений» льва и елочки было опубликовано на официальной странице зоопарка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Милые еноты из Барнаульского зоопарка встречают гостей кверху лапами

Число обитателей барнаульского зоопарка «Лесная сказка» наверняка уже перевалило за сотню, но некоторые из них наиболее любимы. В их числе еноты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайские следователи выяснят подробности пожара в Новоалтайске
Лев из барнаульского зоопарка водит «хороводы» вокруг елки
Алтайский поселок отрезан от внешнего мира из-за нечищенной дороги
В Барнауле намечается вторая по счету Монстрация
В Алтайском крае создали соцсеть для детей, родителей и учителей
Эмира Кустурицу пригласили на Алтай
Бийский стрелок Сергей Каменский взял золото Европы
Чиновница обвинила главу Республики Алтай во лжи
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
Жителей Алтайского края интересуют поздравления с 8 марта и Великий пост
Фонд Александра Прокопьева продолжает конкурс видеороликов о ветеранах войны
В Новоалтайске в пожаре погибли три человека
Алтайский техуниверситет поможет промышленникам внедрить новые технологии в производство
В Барнауле наградят лучших спортсменов и тренеров края
Барнаул будут озеленять по принципу «реновации»
Заведующая детского сада из Бийска попалась на «мертвых душах»
Мужчина порезал ножом знакомого из-за запрета погулять с его ребенком
Горожанин в порыве злости плеснул в лицо жене кипящий суп
«Репертуар» на Мало-Тобольской могут поменять в Барнауле
Жители Алтая бунтуют против рубок кедра в орехово-промысловых зонах