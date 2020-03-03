Лев из барнаульского зоопарка водит «хороводы» вокруг елки

3 Март 2020 2020-03-03T12:26:53+03:00

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Любимец барнаульского публики, лев Алтай из местного зоопарка нашел себе новую забаву – теперь он часами водит «хороводы» вокруг елочки.

Сотрудники «Лесной сказки» зачастую балуют своих подопечных: заставляют их «охотиться» на еду, чтобы не терять навыков, подкидывают им игрушки. Так этой зимой неоднократно в клетках крупных кошачьих можно было заметить снеговиков. Благо материала для их создания было предостаточно. Также львам и тиграм спонсоры дарили огромные мячи, с которыми те могли играться.

Лев Алтай и елочка.Автор: zoo22.ru

Сейчас же в клетке львиного прайда появилась елочка. Если Ая, как настоящая женщина, не обращает на нее внимания и как бы всем видом говорит, что уже весна и пока бы утрать колючую красавицу из «дома», то вот ее супруг Алтай напротив буквально влюбился в нее и целыми днями ходит по кругу, чешется гривой. Забавное видео «романтических отношений» льва и елочки было опубликовано на официальной странице зоопарка.

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ИСТОЧНИК KP.RU