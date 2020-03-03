Алтайский поселок отрезан от внешнего мира из-за нечищенной дороги

3 Март 2020 2020-03-03T11:40:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Алтайский поселок Смирновский Хабарского района несколько дней не могут очистить от снега. Так местные жители оказались отрезаны от внешнего мира.

Как сообщает «Вестник целины», муниципалитет не может обеспечить очистку проезжей части. Сейчас дорога забита мокрым снегом с ледяной коркой. Дорожники, которые отвечают за проезд к поселку, со своей работой справились. А вот в самом поселении нет ни техники, ни денег, чтобы ее нанять.

Глава сельсовета надеется, что поселку дадут трактор из райцентра, который уже 3 марта отправится в Смирновский. К слову, аналогичная ситуация в Змеиногорском районе. Там за последнюю неделю от внешнего мира были отрезаны пять поселков.

По данным алтайских спасателей, ситуация с селом на контроле ГУ МЧС по региону. В ближайшее время местные власти должны будут расчистить дорогу в Смирновский.

ИСТОЧНИК KP.RU