2020-03-03T11:40:14+03:00
Происшествия

Алтайский поселок отрезан от внешнего мира из-за нечищенной дороги

Выезд из населенного пункта должны обеспечить местные власти
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
"Дорога" к поселку "Смирновский". Фото: Вестник целины"Дорога" к поселку "Смирновский". Фото: Вестник целины
Изменить размер текста:

Алтайский поселок Смирновский Хабарского района несколько дней не могут очистить от снега. Так местные жители оказались отрезаны от внешнего мира.

Как сообщает «Вестник целины», муниципалитет не может обеспечить очистку проезжей части. Сейчас дорога забита мокрым снегом с ледяной коркой. Дорожники, которые отвечают за проезд к поселку, со своей работой справились. А вот в самом поселении нет ни техники, ни денег, чтобы ее нанять.

Глава сельсовета надеется, что поселку дадут трактор из райцентра, который уже 3 марта отправится в Смирновский. К слову, аналогичная ситуация в Змеиногорском районе. Там за последнюю неделю от внешнего мира были отрезаны пять поселков.

По данным алтайских спасателей, ситуация с селом на контроле ГУ МЧС по региону. В ближайшее время местные власти должны будут расчистить дорогу в Смирновский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайские следователи выяснят подробности пожара в Новоалтайске
Лев из барнаульского зоопарка водит «хороводы» вокруг елки
Алтайский поселок отрезан от внешнего мира из-за нечищенной дороги
В Барнауле намечается вторая по счету Монстрация
В Алтайском крае создали соцсеть для детей, родителей и учителей
Эмира Кустурицу пригласили на Алтай
Бийский стрелок Сергей Каменский взял золото Европы
Чиновница обвинила главу Республики Алтай во лжи
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
Жителей Алтайского края интересуют поздравления с 8 марта и Великий пост
Фонд Александра Прокопьева продолжает конкурс видеороликов о ветеранах войны
В Новоалтайске в пожаре погибли три человека
Алтайский техуниверситет поможет промышленникам внедрить новые технологии в производство
В Барнауле наградят лучших спортсменов и тренеров края
Барнаул будут озеленять по принципу «реновации»
Заведующая детского сада из Бийска попалась на «мертвых душах»
Мужчина порезал ножом знакомого из-за запрета погулять с его ребенком
Горожанин в порыве злости плеснул в лицо жене кипящий суп
«Репертуар» на Мало-Тобольской могут поменять в Барнауле
Жители Алтая бунтуют против рубок кедра в орехово-промысловых зонах