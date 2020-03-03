В Барнауле намечается вторая по счету Монстрация

3 Март 2020 2020-03-03T10:43:26+03:00

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В Барнауле во второй раз состоится Монстрация. Правда, дата проведения не сообщается. В 2019 году мероприятие прошло 1 мая.

Как пишет "Политсибру", организаторы прошлого митинга не смогут заняться предстоящим из-за нехватки времени и редких визитов в Барнаула. Поэтому они нашли местных помощников. Это члены политической молодежной организации «Весна». Ранее молодые люди проводили одиночные пикеты, а 28 февраля участвовали в акции памяти Бориса Немцова.

Сколько планируется участников на Монстрации-2020, не известно. Годом ранее пришли несколько десятков человек, в основном были студенты.

Монстрация - это шуточное митинг. Участники выходят с плакатами, на которых написаны какие-то абсурдные лозунги, например, «Мир! Труд! Мяу!», одеваются в костюмы супергероев и шествуют по улицам.

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ИСТОЧНИК KP.RU