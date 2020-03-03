2020-03-03T10:28:10+03:00
Общество

В Алтайском крае создали соцсеть для детей, родителей и учителей

Она начнет работать с 1 апреля
БОРЗОВ Денис
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Максим Костенко на пресс-конференции. Фото: минобрнауки АКМаксим Костенко на пресс-конференции. Фото: минобрнауки АКФото: предоставлено пресс-службой
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В Барнауле 2 марта прошла пресс-конференция Максима Костенко. На ней министр образования региона рассказал о введении новой соцсети «Образование22».

«Среди 10 инициатив Губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко для улучшения образования в Алтайском крае есть «Безопасная школа Алтая». Имеется в виду как физическая, так и психологическая безопасность. Речь о создании диалоговой площадки, на которой смогли бы общаться все участники образовательного процесса, и на которой все они могли бы чувствовать себя в безопасности», - пояснил Максим Костенко.

Поэтому в скором времени заработает социальная сеть «Образование22». Как она поможет школьникам психологически, пока неясно.

Однако уточняется, что в ней объединят все проекты и попробуют запустить родителей и учителей в единое проверенное интернет-пространство. Там будет новостная лента, как агрегация нужной и интересной информации, возможность общаться, задавать острые вопросы, в том числе и министру образования региона.

Проект уже готов и находится в процессе бета тестирования, сейчас его можно попробовать изнутри, а с 1 апреля он начнет работать.

Кстати, в 2019 году уделялось много внимания реализации мер по созданию психологической безопасности и предотвращению насилия в образовательных организациях. Повышение квалификации прошли более 300 педагогов. Более 1000 педагогов пройдут обучение в этом году. За последние 2 года количество педагогов-психологов в школах Алтайского края увеличилось на 20%, сейчас их 544 человека. Однако по проведенным расчетам, для системы образования края необходимо ввести дополнительные ставки для таких специалистов, чтобы реализация региональной модели «Безопасная школа» стала еще более эффективной, сообщили в краевом минобрнауки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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