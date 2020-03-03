2020-03-03T09:20:59+03:00
Спорт

Бийский стрелок Сергей Каменский взял золото Европы

Спортсмен отличился в последний день чемпионата
БОРЗОВ Денис
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Сергей Каменский. Фото: минспорта АКСергей Каменский. Фото: минспорта АКФото: предоставлено пресс-службой
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Алтайский спортсмен стал лучшим в последний день чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия.

Турнир проходил с 22 февраля по 1 марта в Польше во Вроцлаве, российские стрелки Сергей Каменский, Александр Дрягин и Владимир Масленников завоевали золото в соревновании команд в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, мужская команда выиграла медаль-матч у стрелков из Хорватии, которые стали вторыми. Третье место заняла команда Франции, перестрелявшая в матче за бронзу сборную Украины.

Стрелковый союз России отмечает, что команда российских стрелков вышла из квалификации с первым результатом, установив рекорд Европы.

Напомним, бийский стрелок вошел в число лучших алтайских спортсменов 2019 года. Он заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе, двукратный чемпион и серебряный призер II Европейских игр, бронзовый призер финала Кубка мира, победитель Кубка России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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