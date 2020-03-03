Чиновница обвинила главу Республики Алтай во лжи

3 Март 2020 2020-03-03T08:38:18+03:00

Александра Путилова заявила, что она уволилась еще до скандала с отравлением школьников

Изменить размер текста: A A

Алтайская чиновница, которую после скандала с массовым отравлением школьников уволил глава Республики Алтай Олег Хорохордин, заявила, что он лжет.

Об этом сообщает «Амител». По словам Александры Путиловой, решение она приняла самостоятельно еще до произошедшего, так как ей предложили работу в минздраве Алтайского края.

«Я сама уволилась, мне неинтересно было работать в команде, сложившейся на тот момент. Перспектив для дальнейшего развития я не видела абсолютно. Ситуация в здравоохранении патовая, и менять ее мало кто собирается. А здесь мне было интересно это направление. Я и до моего перехода в Республику Алтай занималась долгосрочными программами и стратегическими планами. И меня устраивает сложившаяся здесь команда, я вижу, что здесь можно конструктивно работать, мне это интересно, тем более это мой родной регион», – описала ситуацию Путилова.

Она также добавила, что межведомственная комиссия, которая разбиралась в случившемся, не могла повлиять на ее увольнение, так как была создана только 10 февраля. К слову, Путилова уволилась 9-го.

Напомним, отравление случилось 6 февраля. В этот день четыре школьника в интернате для сирот им. Г. К. Жукова, в возрасте от 11 до 13 лет пожаловались на плохое самочувствие. Их госпитализировали. Вечером 9 февраля в больнице оказалось уже 23 учащихся. Причины госпитализации те же.

Единственной версией по причинам массового заболевания пока видится употребление детьми несогласованных с Роспотребнадзором блюд национальной кухни, приготовленных в домашних условиях, которые дети ели на праздновании «Чага Байрам». Специалисты обнаружили нарушения санитарных норм.

После этого Олег Хорохордин объяснил, что из-за отравления сирот наказаны ответственные лица – объявил выговор министру образования Ольге Саврасовой.

«Замминистра здравоохранения А.А. Путилова, исполнявшая обязанности министра в момент вспышки инфекции, после этого случая написала заявление и была уволена по собственному желанию», - пояснил глава региона. Та же ситуация с директором школы-интерната Виктором Затеевым — он тоже написал заявление по собственному и был уволен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В алтайском интернате 25 детей-сирот заразились кишечной инфекцией

В школе были выявлены нарушения санитарных норм. Постельное белье, полотенца и другие ванные принадлежности не менялись вовремя. В то же время уборку туалетов и жилых комнат проводили просроченными чистящими средствами (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU