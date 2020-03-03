Жителей Алтайского края интересуют поздравления с 8 марта и Великий пост

3 Март 2020 2020-03-03T07:58:41+03:00

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Самым популярным запросом в поисковике Яндекса среди жителей Алтайского края за сутки 2-3 марта стали "поздравления с 8 марта".

Такие слова забивали в поисковую строку 70 раз, что не удивительно - Международный женский день мы будем отмечать уже через 5 дней.

Также интересен Великий пост - он начался 2 марта и продлится по 18 апреля. О нем спрашивали 41 раз. В связи с постом стал актуален и запрос "канон Андрея Критского". Его вбивали в поисковик 50 раз. Этот выдающееся литургическое произведение покаянного характера. Канон читают в церкви в определённые дни о поста.

Что касается запросов за неделю с 24 февраля по 2 марта, то одними из популярных были Прощёное воскресенье (100 раз), рецепты блинов (80 раз), Масленица (70 раз). Плюс к этому интерес вызвал сухой лед в воде (69 запросов). Это связано с ЧП в Москве, когда три человека погибли из-за сухого льда в бассейне на вечеринке "аптечного блогера" Екатерины Диденко.

ИСТОЧНИК KP.RU