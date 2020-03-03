Фонд Александра Прокопьева продолжает конкурс видеороликов о ветеранах войны

3 Март 2020 2020-03-03T07:32:10+03:00

Уже посмотрели и оценили первые работы, которые поступили на медиаконкурс «Мы победили. Жизнь продолжается»

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Заявки на участие в конкурсе приходят ежедневно. Итоги будут подводиться уже через две недели. Согласна положению конкурса, победителей выбирать будут члены попечительского совета фонда Александра Прокопьева. На днях они отсмотрели первые работы участников. Медиаконкурс, посвященный юбилею победы в Великой Отечественной войне, поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Видеоролики о своих ветеранах присылают жители всего региона. Так о своих героях уже сняли ролики: Алина Лямкова из Бийска, Александр Кезиков из Рубцовска, Кирилл Финько из Благовещенского района и многие другие.

Процесс создания трехминутных видеороликов - сближает молодежь и старшее поколение. Этого и хотели добиться организаторы.

- Самое главное, что в основе большинства работ представлен совместный труд двух-трех поколений семей. Они 75 лет хранят фотографии и документы о войне, о своих дедах и прадедах. Это не просто отбор материала – это совместные эмоциональные переживания. И мы видим их на экране – отметил депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев.

Авторы видеороликов не просто повествуют о фронтовой жизни своих прадедов, боях и наградах - они рассказывают о том, как сложилась их судьба в мирное время, где трудились и какой вклад внесли в восстановление страны.

Работы на конкурс принимают до 15 марта включительно. Вся необходимая информация есть на официальном сайте фонда. Напомним, что победитель отправится на 9 Мая в Москву, авторы еще двух работ получат ноутбук и смартфон.

ИСТОЧНИК KP.RU