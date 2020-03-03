В Барнауле наградят лучших спортсменов и тренеров края

3 Март 2020 2020-03-03T05:09:46+03:00

Всего на празднике спорта награды ожидают почти 100 человек

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Во вторник, 3 марта, в 15.00 пройдет награждение лучших спортсменов и тренеров региона. Встреча запланирована в большом зале Правительства Алтайского края (проспект Ленина, 59).

Главный приз - награду «Олимпийская доблесть Алтайского края» вручат серебряному призеру чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами Сергею Шубенкову. По итогам 2019 года он признан лучшим спортсменом региона.

Напомним, в прошлом году Шубенков также выиграл эту дисциплину (110 м) на Всемирных летних военных играх, дважды становился победителем этапов «Бриллиантовой лиги», сообщает «Алтайский спорт».

Всего на празднике спорта награды ожидают около 100 человек - победителей конкурсов «Лучшие спортсмены и тренеры Алтайского края», «Юные талантливые спортсмены», «Лучшие детские тренеры» (тренеры спортивных школ). Помимо общественного признания, 40 лучших детских тренеров получат премии в размере 50 тысяч рублей. Список награждаемых опубликован министерства спорта Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU