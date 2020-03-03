Барнаул будут озеленять по принципу «реновации»

3 Март 2020 2020-03-03T05:01:40+03:00

Сначала власти вырубят взрослые деревья, а на их месте разместят саженцы

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В Барнауле скоро станет больше зелени. Правда, в перспективе. Администрация города разрабатывает проект озеленения исторического центра, где пока стоят здания зодчества прошлого века.

Об этом сообщают «Вести Алтай» со ссылкой на заведующую отделом развития туризма мэрии Татьяну Сибиркину. Правда, процесс будет проходить по уже давно знакомому принципу: сначала под сруб отправятся взрослые деревья, а на их месте посадят саженцы. Таким образом уже «реновировали» основные магистрали города.

Стало известно, что городские чиновники решили, что деревянные постройки и прилегающая к ним территория требуют обновления. Поэтому готовится масштабный проект благоустройства, требующий серьезных вложений.

Первым шагом станет озеленение и высадка новых деревьев. Власти надеются, что часть затрат возьмут на себя частные инвесторы, имена которых пока неизвестны даже для чиновников. Также отмечается, что не ясны мотивы именно такого типа озеленения, когда часть насаждений может пострадать при других работах по благоустройству, в частности, из-за реставрации объектов - памятников архитектуры.

Известна и "география" озеленения. В первую очередь это улицы Интернациональная, Никитина и Анатолия.

ИСТОЧНИК KP.RU