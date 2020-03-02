2020-03-02T17:54:04+03:00
Общество

Заведующая детского сада из Бийска попалась на «мертвых душах»

Ущерб составил более 250 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
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Каждый месяц липовая сотрудница исправно получала зарплатуКаждый месяц липовая сотрудница исправно получала зарплатуФото: Анна СЕМИНА
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Заведующая детским садом из Бийска устроила к себе сотрудницу, которая ни разу не появилась на работе.

Как установил суд, она устроила на должность младшего воспитателя дочь своей знакомой. Та числилась в штате с февраля 2017 года по май 2019-го. Каждый месяц исправно получала зарплату на банковскую карту, а деньги же тратила по своему усмотрению. Однако при этом фактически свои обязанности не выполняла и в детском садике никогда не была.

- Таким образом, она похитила более 250 тысяч рублей, принадлежащие МКУ «Управление образования Администрации города Бийска», - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Еще до судебного заседания обвиняемая возместила большую часть причиненного материального ущерба. Свою вину женщина также признала. Однако уйти от наказания ей не удалось. Ей назначили в качестве наказания один год условно с испытательным сроком полтора года. Также они лишена права занимать определенные должности в учреждениях образования сроком на один год.

Приговор не вступил в законную силу и осужденная еще может его оспорить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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