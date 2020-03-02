2020-03-02T15:37:42+03:00
Происшествия

Мужчина порезал ножом знакомого из-за запрета погулять с его ребенком

Свою вину он до сих пор не признает
Анна СЕМИНА
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Обвиняемый дважды ударил пострадавшего ножом в грудьОбвиняемый дважды ударил пострадавшего ножом в грудьФото: Анна СЕМИНА
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Вопиющий случай произошел в одном из сел Смоленского района Алтайского края. Пьяный парень напал на 37-летнего мужчину, который запретил ему погулять с его ребенком.

Все произошло в октябре прошлого года. 25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ссору со знакомым. Спусковым «крючком» стал тот факт, что потерпевший не разрешил ему погулять с его младшим ребенком.

- Обвиняемый достал нож и дважды ударил потерпевшего в грудь, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

К счастью, довести задуманное до конца, у него не получилось. Раненому оказали квалифицированную медицинскую помощь. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия злоумышленник своей вины так и не признал и от дачи показаний отказался. Тем не менее, была собрана достаточная доказательная база. Дело передано в суд.

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В тот день мужчина был в гостях у своей знакомой. Встречу они решили «обмыть», но во время застолья между хозяйкой дома и подсудимым произошел конфликт буквально на пустом месте (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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