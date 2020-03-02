Горожанин в порыве злости плеснул в лицо жене кипящий суп

2 Март 2020 2020-03-02T14:54:12+03:00

Жена хотела угостить куриным супом мужа, а он вылил кипяток на нее Фото: Анна СЕМИНА

Изменить размер текста: A A

37-летний житель Барнаула пойдет под суд, за то, что облил супругу кипящим супом.

Как установило следствие, настоящая драма разыгралась в обычной барнаульское семье после новогодних праздников. В тот день с самого утра супруга хлопотала на кухне, где варила куриный суп. Параллельно с этим они с мужем употребляли горячительные напитки.

- В это время женщина оскорбила своего супруга, чем спровоцировала приступ агрессии. Он взял в руки пластиковую тарелку, зачерпнул кипящий суп и плеснул им в область лица, шеи и правого плеча потерпевшей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В итоге ей были причинены ожоги 1-2 степени площадью 4% от общей поверхности тела. Эксперты оценивают это как легкий вред здоровью.

Сам обвиняемый во всем сознался. Причем в качестве смягчающего обстоятельства учтено аморальное поведение потерпевшей, что и стало поводом к агрессивному поведению мужчины.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мера наказания обвиняемой будет определена судом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчина облил мать дизельным топливом и поджег

Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Мамонтовского района, который лишил жизни собственную мать (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU