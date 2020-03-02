«Репертуар» на Мало-Тобольской могут поменять в Барнауле

2 Март 2020 2020-03-02T14:12:07+03:00

Зимой приятно гулять по Мало-Тобольской, но слышать рекламу просто невыносимо Фото: Олег УКЛАДОВ

Здесь могут убрать рекламу и включить музыку

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Проблему «музыкального репертуара» звучащего на пешеходной улице Мало-Тобольской обсудили в Барнауле на заседании городского совета по развитию туризма.

То, что звучит из громкоговорителей в старой части города – давно не дает покоя ни местным жителям, ни гостям краевой столицы. Целый день слушать бесконечную рекламу – мало приятного. А летом к этой какофонии еще добавляются объявления с речного вокзала об отправляющихся в путь теплоходах.

В городском совете по развитию туризма, кажется, наконец-то услышали барнаульцев.

– Мы от совета предлагаем обратиться к компании «Еврозвук» с нашими предложениями. Поскольку это историческая часть города, должна звучать история города Барнаула. Остальное пространство должна занимать музыка советских, российских композиторов, классическая музыка и совершенно небольшой процент должен быть ненавязчивой рекламы, которую заказывают близлежащие арендаторы, - приводит слова председателя общественного совета Сергея Писарева «Вести Алтай».

К тому же не за горами летний сезон, а значит здесь откроют кафе, но навязчивая реклама может спугнуть и так немногочисленных отдыхающих.

Ещё одно предложение, которое было озвучено – запускать тематические аудиоблоки к праздничным датам – Новому году, Дню города или Дню Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU