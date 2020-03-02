2020-03-02T13:13:33+03:00
Происшествия

Полицейские поймали дилера-сибиряка, работавшего на два региона

Мужчина распространял вещества бесконтактным способом
БОРЗОВ Денис
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Запрещенные веществаЗапрещенные веществаФото: предоставлено пресс-службой
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Полицейские поймали распространителя наркотиков, который «работал» в двух регионах. Житель Новосибирска, 37-летний мужчина, продавал вещества через «закладки».

Как сообщили в пресс-службе ЛУ МВД по Алтайскому краю, удалось выяснить, что подозреваемый для конспирации уезжает из Новосибирска в Бердск, а также распространяет марихуану и амфетамин на территории Алтайского края в Бийске.

На станции в Бердске транспортные полицейские обнаружили шесть тайников-закладок, еще 16 были изъяты на Алтае. Общая масса наркотиков превысила 40 граммов, что является особо крупным размером.

- В числе других доказательств по уголовному делу оперативники изъяли весы и полимерные пакеты для фасовки наркотических средств, мобильные телефоны и банковскую карту, на которую поступали денежные средства за незаконно реализованный товар, - сообщили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 228.1 УКРФ (Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Максимальное наказание - лишение свободы на 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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