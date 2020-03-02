2020-03-02T11:41:02+03:00
Общество

Бийчанки провели неделю в подвале в Сеуле из-за коронавируса

Девушки дожидались своего чартерного рейса
БОРЗОВ Денис
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Сибирячки вернулись домой. Фото: Инстаграм Влады БисимбаевойСибирячки вернулись домой. Фото: Инстаграм Влады Бисимбаевой
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Двух бийчанок продержали в подвале в Южной Корее неделю из-за подозрения на коронавирус. Им пришлось уживаться с туристами из других стран.

Жительница Бийска Влада Бисимбаева вместе с подругой задержалась за рубежом. Авиакомпания S7 приостановила все регулярные рейсы из Южной Кореи, так как там активно распространяется смертельный вирус. Заложницами ситуации стали жительницы Алтайского края, которых даже не кормили. По словам девушки, с ними делились едой пассажиры других рейсов, которым предоставляли на обед булки и газировку.

У одной из заложниц даже поднялась температура, они рассказали об этом работнице авиакомпании, но та отказала им в помощи. Кореянка предложила сибирячкам дожидаться своего рейса и лечиться на родине.

Только спустя неделю бийчанки попали в Россию. Они прилетели в Хабаровск, оттуда в Новосибирск, и 2 марта оказались дома.

Кстати, российская авиакомпания S7 на весь март из-за вспышки коронавируса приостановила транспортное сообщение с Южной Кореей. Пассажиров вывозят исключительно чартерными рейсами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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