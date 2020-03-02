2020-03-02T11:21:34+03:00
Общество

В Барнауле стало на 1260 больше жителей

При этом жители краевой столицы стали реже уезжать в другие регионы
Анна СЕМИНА
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Число прибывших в город увеличилось на 1,6%Число прибывших в город увеличилось на 1,6%Фото: Олег УКЛАДОВ
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Власти Барнаула отмечают прирост населения на 1260 человек. Это данные с января по сентябрь 2019 года.

Как отмечают в администрации, к сравнению за аналогичный период 2018 года прирост составил всего 32 человека.

- Число прибывших в город увеличилось на 1,6% (17543 человека), выбывших - уменьшилось на 5,5% (16283 человека), - добавляют в пресс-службе.

Отмечается, что барнаульцы стали реже уезжать в другие города. За отчетный период межрегиональное сальдо уменьшилось на 27,2% и составило 1399 человек (за январь-сентябрь 2018 года отток составил 1922 человека).

А вот международный прирост понизился — на 17,5% - 878 человек (за январь-сентябрь 2018 года прирост составлял 1064 человека). Это связано с сокращением миграционного потока из стран СНГ с 1085 до 875 человек.

В дальнейшем ожидается, что численность населения будет прирастать не только за счет поддержания стабильной миграционной ситуации, но и за счет восстановления естественного прироста населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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