Мощи святой Матроны Московской привезут на Алтай

2 Март 2020 2020-03-02T10:19:58+03:00

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В Алтайский край привезут мощи святой блаженной старицы Матроны Московской.

С 6 по 9 марта их по благословению епископа Славгородского и Каменского Всеволода предоставят на всеобщий доступ. Как сообщают «Каменские известия», мощи будут находиться в Богоявленском мужском монастыре.

- Они будут находиться в малом храме монастыря Святого преподобного Антония Печерского, - добавляет источник.

График работы:

6 марта храм открыт до 20 часов. Встреча мощей – в 15 часов.

7 и 8 марта – с 7.30 до 20.00.

9 марта – с 8.00 до 18.00.

Вход для посетителей со стороны улицы Ленина. Во время пребывания мощей будут совершаться богослужения.

Помимо этого в эти же даты на Алтай прибудет чудотворная кровоточивая Державинская икона Спасителя.

- Литографический образ начал кровоточить с 2000 года, - сообщают в алтайской митрополии.

Жители Барнаула смогут прикоснуться к образу с 7 по 8 марта:

7 марта

8:00 - Прибытие в Иоанно-Богословский храмовый комплекс (ул. Шумакова, 25а).

Божественная литургия, молебны, всенощное бдение.

8 марта

8:00 - Прибытие Покровский кафедральный собор (ул.Никитина, 137).

Божественная литургия, чин Торжества Православия, молебны, вечернее богослужение.

Затем икона отправится в Новоалтайск и по другим районам Алтайского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU