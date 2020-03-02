Мощи святой Матроны Московской привезут на Алтай
В Алтайский край привезут мощи святой блаженной старицы Матроны Московской.
С 6 по 9 марта их по благословению епископа Славгородского и Каменского Всеволода предоставят на всеобщий доступ. Как сообщают «Каменские известия», мощи будут находиться в Богоявленском мужском монастыре.
- Они будут находиться в малом храме монастыря Святого преподобного Антония Печерского, - добавляет источник.
График работы:
6 марта храм открыт до 20 часов. Встреча мощей – в 15 часов.
7 и 8 марта – с 7.30 до 20.00.
9 марта – с 8.00 до 18.00.
Вход для посетителей со стороны улицы Ленина. Во время пребывания мощей будут совершаться богослужения.
Помимо этого в эти же даты на Алтай прибудет чудотворная кровоточивая Державинская икона Спасителя.
- Литографический образ начал кровоточить с 2000 года, - сообщают в алтайской митрополии.
Жители Барнаула смогут прикоснуться к образу с 7 по 8 марта:
7 марта
8:00 - Прибытие в Иоанно-Богословский храмовый комплекс (ул. Шумакова, 25а).
Божественная литургия, молебны, всенощное бдение.
8 марта
8:00 - Прибытие Покровский кафедральный собор (ул.Никитина, 137).
Божественная литургия, чин Торжества Православия, молебны, вечернее богослужение.
Затем икона отправится в Новоалтайск и по другим районам Алтайского края.
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ИСТОЧНИК KP.RU