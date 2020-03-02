«Динамо-Алтай» в овертайме обыграло саратовский «Кристалл»

2 Март 2020 2020-03-02T05:22:00+03:00

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1 марта в Барнауле состоялся второй матч местной команды «Динамо-Алтай» и саратовского «Кристалла» в рамках четвертьфинальной серии Кубка Федерации.

Дружина Александра Усачева активно начала встречу и в первом же периоде распечатала ворота противника. Однако в следующей двадцатиминутке «Кристалл» уравновесил шансы на победу (1:1). И снова в воздухе повисла интрига.

Игра стала равной и в заключительном периоде соперники вновь обменялись шайбами (2:2). В итоге был назначен овертай. В этом игровом отрезке хозяева льда выглядели куда уверенней. Они буквально «расстреляли» последний рубеж саратовцев и все же добились одного решающего взятия ворот. Сложная и выстраданная победа 3:2!

- Игра сложная для нас оказалась, видимо, давит на ребят груз ответственности пред своими болельщиками. Хорошо, что выиграли, вытянули матч. Будем уделять больше внимания реализации моментов. Мы очень много моментов создаём, но мало забиваем. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, за волю к победе, поблагодарить соперника за хорошие игры. Чтобы как-то разрядить обстановку будем вратарей проверять на знание правил, будут сдавать экзамены в Саратове. Будем идти дальше. Сделали очередной шаг вперёд. Будем настраивать, восстанавливать ребят. Нас ждут очень хорошие, интересные игры в Саратове, - прокомментировал выступление своих подопечных Александр Усачёв.

Таким образом, на сегодняшний день счёт в серии 2:0 в нашу пользу. Теперь команды проведут две игры в Саратове, 4 и 5 марта. Начало в 21:00 по барнаульскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU