В аудитории педуниверситета нарисовали фото футболиста Ерохина

2 Март 2020 2020-03-02T04:33:31+03:00

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В Алтайском государственном педагогическом университете завершилось оформление именной аудитории футболиста питерского «Зенита» Александра Ерохина.

Дело в том, что в прошлом году он выпустился из магистратуры вуза и таким образом решил отблагодарить его за полученные знания. На все работы деньги выделил лично Ерохин. Он сам закупил все оборудование и материалы. Аудиторию отремонтировали, оформили ее в бело-голубых тонах «Зенита», поменяли парты и двери. Завершающим этапом преображения, как пишет «МК на Алтае», было создание на одной из стен фотографии самого Александра и напутственных слов для студентов.

- Чтобы стать профессионалом в любом деле, нужно приложить максимум усилий и по-настоящему любить то, что ты делаешь, - гласит это послание.

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ИСТОЧНИК KP.RU