2020-03-01T18:33:22+03:00
Происшествия

Горящая солома от чучела полетела в толпу в Барнауле

Жительница города получила ожог руки
САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"Скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"
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В паблике "Инцидент Барнаул" сообщили о том, что 1 марта на праздновании Масленицы горящая солома от чучела полетела в толпу. Это произошло в парке "Барнаульска крепость".

- Сходили на праздник.... Итог - ожог на руке и испорченная вещь, - сообщила участница сообщества Олеся.

Впрочем, другие горожане не разделили возмущения. По их мнению, виновата в этом сама женщина - не нужно было близко подходить к горящему чучелу. И обеспокоились тем, что ради одного, незначительного на их взгляд, происшествия, в городе могут отменить старинную русскую забаву.

Между тем, в краевом МЧС отчитались, что во время праздничных мероприятий чрезвычайных ситуаций не случилось.

- На всех массовых мероприятиях несли дежурство наши подразделения, были усилены меры пожарной безопасности, организовано дежурство сотрудников пожарного надзора, - отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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