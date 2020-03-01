У шиномонтажной мастерской в Барнауле насмерть сбили мужчину

1 Март 2020 2020-03-01T11:00:39+03:00

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Смертельное ДТП произошло вечером 29 февраля в Барнауле. Автомобилист за рулем ВАЗ 2106 сбил мужчину 1962 года рождения.

Изначально информация об аварии появилась в паблике «Инцидент Барнаул». Очевидцы сообщили, что это случилось примерно в 21:30 на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный бор, в районе шиномонтажной мастерской. Пешеход умер прямо на месте происшествия. При этом водитель якобы скрылся.

Однако позже в Госавтоинспекции Барнаула опровергли, что автомобилист уехал с места ДТП. Мужчина 1977 года рождения оставался на месте аварии. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия, сообщает "Алтапресс".

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ИСТОЧНИК KP.RU